Прохоров продал половину акций Brooklyn Nets вице-президенту Alibaba Group

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets вице-президенту Alibaba Group Джозефу Цаю. Об этом сообщила пресс-служба клуба, не указав сумму сделки. Ранее Прохорову принадлежали 100% акций Brooklyn Nets.

«Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетом были те люди, которые разделяют наши взгляды и тягу к развитию клуба», — цитирует пресс-служба Прохорова. Джозеф Цай раньше жил в Нью-Йорке, ему близок город и импонируют взгляды российского бизнесмена, и он высказал надежду, что сможет помочь в популяризации НБА и Brooklyn Nets.

Пресс-служба баскетбольного клуба уведомила, что Цай получил опцион на выкуп у Прохорова в 2021 году дополнительного пакета акций с тем, чтобы стать контролирующим акционером.

Домашняя арена Brooklyn Nets по-прежнему будет принадлежать Onexim Sports and Entertainment и не является частью сделки.

В 2017 году имя Джозефа Цая как потенциального покупателя акций Brooklyn Nets называла газета The New York Post. Сумма сделки оценивалась в 2 млрд долларов. Издание сообщало, что Михаил Прохоров запланировал продать контрольный пакет акций клуба в два этапа — сначала миноритарную долю, а затем и саму команду.