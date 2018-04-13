Прокуратура обжаловала приговор Юрию Дмитриеву

Прокуратура Петрозаводска направила апелляцию на приговор историку, главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, сообщает «Интерфакс».

Ранее суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии. Прокурор считает, что выводы суда не соответствуют «фактическим материалам дела».

А также что нарушен ряд положений Уголовно-процессуального кодекса.

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действиях в отношении дочери, признав за ним право на реабилитацию.

Суд при этом признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья, найденных историком во время раскопок. По этому делу его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. Учитывая срок в СИЗО наказание сократилось до трех месяцев ограничения свободы.

Дмитриев известен раскопками в Карелии, позволившими установить имена тысяч жертв политических репрессий 1930-х — 1940-х годов.