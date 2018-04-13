Прощай, космос? Россия может прекратить поставку ракетных двигателей в США

В качестве одной из мер, которые Москва готовит в ответ на недружественную политику Вашингтона, Россия может прекратить поставки в США ракетных двигателей РД-180.

Об этом журналистам рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

«Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО „Энергия“.

Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники», — заявил Рябухин.

Кроме этого, Россия может прекратить поставки в США редкоземельного металла титана, который необходим для технологического цикла производства «Боингов».

Напомним, «Русская Весна» сообщала, что утром 12 апреля главы парламентских фракций и председатель Госдумы внесли законопроект об ответных мерах на санкции США.

Внеочередное заседание Совета Госдумы по этому законопроекту пройдёт 16 апреля.