Пушков сравнил ситуацию вокруг Сирии с Карибским кризисом

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter в пятницу сравнил споры в Белом доме по Сирии с дебатами в администрации Джона Кеннеди во время кризиса вокруг Кубы в 1962 году.

«Споры в администрации Трампа: Мэтис и Данфорл опасаются эскалации в случае массированного ракетного удара по Сирии, тогда как „всадник Армагеддона“ Болтон настаивает на самых решительных действиях. Трамп пока не определился. Напоминает дебаты в Белом доме в дни Карибского кризиса», — написал сенатор.

Споры в администрации Трампа: Мэтис и Данфорл опасаются эскалации в случае массированного ракетного удара по Сирии,тогда как «всадник Армаггедона» Болтон настаивает на самых решительных действиях. Трамп пока не определился. Напоминает дебаты в Белом доме в дни Карибского кризиса

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 апреля 2018 г.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует быть готовой сбивать «хорошие, новые и «умные» ракеты, выпущенные по Сирии. Позднее американский лидер обратил внимание, что не называл точного времени начала возможной военной операции в арабской стране.

13 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп продолжает изучать данные американской разведки, чтобы принять решение о нанесении удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума.

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