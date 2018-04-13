«Путин будет ликвидирован мной»: украинский генерал угрожает президенту РФ

Бывший народный депутат Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко заявил, что убьет президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Еще в апреле 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов я прямо заявил, я знал, что Путин это слушал, что при малейшей возможности Путин будет ликвидирован мной или моей командой. И это все будет в рамках действующего законодательства и норм международного права», — утверждает он.

По словам Омельченко, для него не будет считаться преступлением ликвидация главы России.

«С точки зрения международного права, законов ведения войны, национального законодательства и Конституции каждый гражданин Украины в случае физической ликвидации Путина не совершает преступления, а действует в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Но это касается только граждан Украины», — отмечает экс-нардеп.

Стоит отметить, что Омельченко и ранее отличался заявлениями, выходящими за рамки адекватности. В частности, как сообщала «Русская Весна», он утверждает, что к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского причастны черные маги из ГРУ.