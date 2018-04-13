Путин поручил правительству подготовить предложения по выпуску йодированной соли

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2018 года подготовить предложения по внедрению в производство обогащенной йодом соли и других продуктов питания. Об этом сообщается на сайте Кремля. Читайте по теме

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Соответствующее поручение глава государства дал по результатам встречи с работниками системы здравоохранения, которая прошла 16 марта в Санкт- Петербурге.

«Представить предложения <…> по внедрению в производство обогащенных йодом продуктов питания (прежде всего соли) и использованию их в организациях общественного питания, медицинских, дошкольных, образовательных, санаторно-курортных и других организациях», — говорится в сообщении.

Также Путин поручил кабмину представить предложения по развитию отечественного производства медицинского оборудования и медицинских изделий для оказания высокотехнологичной помощи больным с нарушениями слуха и зрения.

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