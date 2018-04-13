Путин с Макроном обсудили возможную химатаку в Думе

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Детали беседы обнародовали Кремль и Елисейский дворец.

Согласно российской пресс-службе, главы государств обменялись мнениями «в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Дума».

В свою очередь, пресс-служба Макрона отмечает, что «после химической атаки в Думе 7 апреля президент республики выразил сожаление по поводу нового российского вето в Совете Безопасности». Россия ветровала резолюцию США по созданию совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию инцидента в Думе.

«Владимир Путин акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого необходимо избегать голословных обвинений в чей-либо адрес», — сообщили в Кремле.

Макрон, в свою очередь, напомнил, что приоритетом Франции в Сирии является борьба с терроризмом и предотвращение любого возрождения запрещенной в РФ группировки ИГ в регионе, а также активизация гуманитарной деятельности и скорые «переговоры по заслуживающему доверия и всеохватывающему политическому процессу».

Франция может присоединиться к США и Великобритании, если те решат ударить по сирийским правительственным силам в ответ на возможную химатаку в Думе. Однако накануне Макрон пообещал принять решение о военном ударе только после изучения всех доказательств того, что химатака была совершена.

Россия называет химическую атаку в Думе постановкой и обвиняет в причастности к постановке британские власти.