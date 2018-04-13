Работа с бревнами – дело загрузочного транспортера

Бревна используются на разных производствах. Возьмем, например, изготовление деревянных досок, щитов, вагонки. Для удобной подачи бревен к месту распила удобно использовать транспортёр загрузочный от ЗАО Лесмаш. В нем очень хорошо продумана эргономика и полностью автоматизирован процесс перемещения бревен с одного участка на другой.

Существует также и автоматизированная техника, которая непосредственно осуществляет распил бревен. Другими словами, современное деревообрабатывающее предприятие может быть полностью автоматизированным, если на производстве используются современные станки, погрузчики, транспортеры, инструменты.

Благодаря бурному развитию автоматизированных систем в последние годы удалось существенно снизить использование ручного труда на производстве. И с каждым годом на предприятиях трудится все меньше рабочих, благодаря современным технологичным новинкам. Кстати, в мире этот процесс получило определение четвертой промышленной революции.

Она заключается в повсеместной роботизации. Притом речь идет не только о производстве продукции, а вообще о выполнении любых работ, где труд человека заменяется использованием запрограммированных машин. Наверное, вы сильно удивитесь, но роботы уже даже научились ассистировать операции, что уж говорить о каких-то простых задачах.

Если вы хотите открыть свое собственное предприятие, то заранее подумайте, как его можно роботизировать. Это позволит существенно сэкономить на зарплате рабочих, а прибыль будет гораздо выше. И если речь идет о деревообрабатывающем предприятии, то без загрузочного транспортера точно не обойтись. А это направление промышленности сегодня очень актуальное и перспективное, поэтому обязательно стоит его рассматривать.