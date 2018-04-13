Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей

Называющий себя одним из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок» (А234) Вил Мирзаянов рассказал «Коммерсанту», почему Сергей и Юлия Скрипаль остались живы после отравления созданным им боевым газом.

По словам Мирзаянова, использовать «Новичок» в британском климате было бессмысленно: газ обладает большой гидроуязвимостью, а 4 марта его применили в условиях тумана.

«Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие [как сообщается] намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — заявил Мирзаянов.

В докладе ОЗХО, обнародованном 12 апреля, говорится, что предоставленное для анализа вещество было чистым, поэтому химик предположил, что оно было синтезировано в высококвалифицированной лаборатории. По его словам, газ мог быть произведен как в Великобритании, так и в любой другой стране.

«Можно, понимаете, его и на Луну доставить даже, можно доставить на Марс, если влаги там нет, там тем более в вакуум, ничего не случится. Главная беда этого "Новичка" — это влага. В присутствии влаги "Новичок" не живет, он разлагается. Не сразу, конечно — масло или желе препятствует», — резюмировал химик.