«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй сегодня вечером», — об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Решение об ударе по Сирии еще не принято:-Дональд Трамп
Добавлено: 13 апр 2018 в 09:12, Категория: Украина
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 13 апр 2018 в 09:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress
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