Решение об ударе по Сирии еще не принято:-Дональд Трамп

«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй сегодня вечером», — об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.