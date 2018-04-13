Родные Хлои Кардашьян хотят, чтобы она бросила Тристана Томпсона

Всё семейство Кардашьян собралось в Кливленде, чтобы поддержать Хлое Кардашьян, у которой начались преждевременные схватки из-за измен ее бойфренда Тристана Томпсона.



«Крис уже в Кливленде и оказывает Хлое всяческую поддержку. Ким прилетит в самое ближайшее время. Хлое пребывает в подавленном эмоциональном состоянии, и они пытаются ей помочь», — сказал инсайдер.

Источник добавил, что измены возлюбленного Хлои и отца новорожденной девочки стали для них настоящим шоком. Такое поведение непростительно, поэтому звездное семейство хочет, чтобы Хлое прекратила с Тристаном какие-либо отношения. «Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашьян. Сейчас главное для них всех — поскорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, чтобы она ни решила,» — добавил он.

Раннее журналисты провели расследование, сообщив подробности измен баскетболиста. На одном из видео Тристан появился в компании таинственной брюнетки, с которой сначала разделил номер в отеле, а потом посетил вечеринку. Ей оказалась стриптизерша Лэни Блэр, а вслед за ней объявилась и еще одна предполагаемая подружка баскетболиста — Instagram-модель Стефани. Как говорит «звезда», у нее была интрижка с возлюбленным Кардашьян и даже привела в подтверждение секс-видео. Последствием любовной связи стала беременность, о которой она также заявила в социальной сети. Правда, вскоре аккаунт с данной информацией был удален.

Инсайдеры же лишь подливают масла в огонь и сообщают, что таких девушек как Стефани было много: «Никто из его друзей не удивлен, все знали, что он неверен Хлое. В их кругу вообще все изменяют своим подругам, они не видят в этом ничего особенного. Тристан с самого начала был неверен Хлое и постоянно ей изменял. Он бабник. И скоро всплывут новые подробности», — говорят источники.



Сама Хлое скорее всего в шоке от происходящего и комментариев пока не давала. А вот инсайдеры всегда в курсе положения дел. «Она была счастлива, когда узнала о беременности. Их отношения были идеальными. Она приняла решение быть с ним и полностью ему доверилась, он стал для нее целым миром. Они жили вместе и были счастливы. Хлое действительно верила, что к ней он относится по-особенному — как к королеве. Тристан заботился о ней, баловал, буквально носил на руках и постоянно говорил, как она прекрасна. Все было прекрасно! И в один миг все разрушилось», — делятся инсайдеры.