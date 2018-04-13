Роскомнадзор обозначил сроки блокировки Telegram

Роскомнадзор заявил, что ограничение доступа к мессенджеру Telegram на территории России начнется после получения ведомством соответствующего решения суда.

«Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Глава ведомства Александр Жаров заявил ТАСС, что блокировка произойдет в «ближайшее время». По его словам, речь идет о днях, часах и даже минутах. «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — добавил он.

Напомним, Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать на территории России мессенджер Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Юристы Telegram заявили, что требование противоречит Конституции и обещали дойти с жалобами до ЕСПЧ.