Россия ориентируется на минимизацию рисков в экономике от «порочной» американской политики — Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона, отвечая на санкции Соединенных Штатов намерена ориентироваться на минимизацию рисков в экономике от «порочной» американской политики.

Он отметил, что Россия ориентируется и на задачу создания внешних международных условий для совершенствования, а также улучшения российской экономической сферы, его слова приводит ТАСС.

Министр считает, что «контрсанкционный» проект начали создавать как раз тогда, когда это необходимо. Российские власти относятся к нему серьезно. Все положения намерены тщательно изучить. Законопроект является ответом американской стороне, которая продолжает вводить ограничения под разными поводами. 16 апреля его обсудят на внеочередном заседании Совета Госдумы.

Накануне стало известно, что инвесторов из Соединенных Штатов обязали избавиться от всех ценных бумаг трех российских компаний из очередного санкционного списка до 7 мая. До начала июня они должны прекратить все операции с 12 компаниями из списка.