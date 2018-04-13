Россия выслала грузинского дипломата из-за «дела Скрипаля»

Россия выслала грузинского дипломата в ответ на объявление нон грата сотрудника МИД РФ из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российско-грузинские отношения проходят при посредничестве Швейцарии.

«В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси… российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве», — говорится в сообщении.

Грузинскому дипломату надлежит покинуть страну в течение семи дней.

Массовая высылка российских дипсотрудников произошла в марте, после того как Великобритания обвинила Россию в покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Россиян выслали Великобритания (23 дипломата), США (60), Украина (13), страны ЕС (от одного до четырех), НАТО (семь). Всего высылка коснулась более 160 человек. Россия отреагировала на это зеркально.