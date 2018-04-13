Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

ЕС планирует ограничить применение удобрений с высоким содержанием кадмия, как выяснилось, он провоцирует отказ работы органов и вызывает артрит.

Однако, несмотря на неутешительные результаты исследований, новые правила обрадовали не всех.

Так, Национальный союз фермеров Великобритании требует отказаться от нововведения, аргументируя это отсутствием конкурентов в этой сфере у российских поставщиков.

Ранее Национальный союз призывал ЕС занять «разумную» позицию, которая не позволит Европе стать «зависимой от поставок фосфата из России».