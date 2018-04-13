Российский кабмин поддержал введение валютного контроля для криптовалют

Правительство России поддержало депутатский законопроект «О цифровых финансовых активах», но предложило его доработать. Как сообщают «Известия» со ссылкой на документ, в нем предлагается обложить налогом прибыль от сделок с криптовалютой, а обмен от 600 тысяч рублей подвести под обязательный валютный контроль.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил изданию, что в текущей редакции проекта допустимы только сделки с криптовалютой, так что они вполне могут попадать под стандартный контроль банков и Росфинмониторинга. Он предположил, что такой подход может подтолкнуть российских майнеров искать возможность обмена цифровой валюты на иностранные денежные единицы за границей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий правовой статус владельцев криптовалюты и токенов, защищающий их от «злоупотреблений» как граждан, так и организаций. Документ также закрепляет понятия «цифровое право» и «цифровые деньги» для подведения правовой базы под налогообложение активов и прибыли от майнинга.