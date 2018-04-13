Российское посольство напомнило о 80 вмешательствах США в дела других стран

Посольство РФ в США прокомментировало заявление претендента на должность госсекретаря Майка Помпео о «российском вмешательства» в американские выборы. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

В четверг Помпео на обсуждении его кандидатуры в сенате обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В посольстве РФ в связи с выступлением Помпео отметили, что Россия не занимается сменами режимов, не устраивает постановочные «революции» и не вмешивается в дела других государств. При этом подчеркивается, что американская сторона в совершенстве освоила подобные технологии, накопив в данной сфере богатый опыт.

Диппредставительство в качестве доказательств привело многочисленные архивные данные, а также свидетельства бывших сотрудников спецслужб и других ведомств США. Также публикуются оценки, согласно которым США вмешивались в выборы около 80 раз в 45 странах.