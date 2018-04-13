Самолеты США провели воздушную разведку военных баз России в Сирии

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II осуществил полет у побережья Сирии, там, где расположены авиабаза России Хмеймим и ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, разведчик с бортовым номером 157326, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на Крите, в течение нескольких часов осуществлял полет к западу от побережья Сирии.

Также, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168439, способный вести разведку на большой глубине территории, вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и совершил подлет к побережью Сирии и в течение трех часов курсировал на расстоянии около 40 километров от авиабазы Хмеймим и ВМФ России в порту Тартус.