Саша Черно учится на своих ошибках

Вот неужели вы не видите, как изменились наши отношения за последние 4 месяца? Почему вы ежедневно выливаете на нас ушат грязи? В жизни таково не бывает, что поначалу люди притираются, а потом у них всё хорошо? Вы такие странные. Или ещё смешнее, когда вы говорите, что всё это ради конкурса? Смешно же, вы сами видите, судя по голосованию, что мы его не выиграем. Или судя по вашей логике любят только худых? Я не смотрю эфиры, не знаю, какой меня там показывают, но уже правда обидно даже. У нас любовь, а вы какую-то чушь пишите. Мы и в жизни такие же. Вот хорошее произойдёт или плохое, всё равно напишите кучу к*кашек. Может это от вашей несчастливой жизни? Открою вам секрет: любят живых и настоящих. У нас была грязь, нам за неё стыдно. На ошибках люди учатся. Больше не допустим. Всех целую. Живите своей жизнью, выливайте меньше к*кашек и будьте счастливы.