Вот неужели вы не видите, как изменились наши отношения за последние 4 месяца? Почему вы ежедневно выливаете на нас ушат грязи? В жизни таково не бывает, что поначалу люди притираются, а потом у них всё хорошо? Вы такие странные. Или ещё смешнее, когда вы говорите, что всё это ради конкурса? Смешно же, вы сами видите, судя по голосованию, что мы его не выиграем. Или судя по вашей логике любят только худых? Я не смотрю эфиры, не знаю, какой меня там показывают, но уже правда обидно даже. У нас любовь, а вы какую-то чушь пишите. Мы и в жизни такие же. Вот хорошее произойдёт или плохое, всё равно напишите кучу к*кашек. Может это от вашей несчастливой жизни? Открою вам секрет: любят живых и настоящих. У нас была грязь, нам за неё стыдно. На ошибках люди учатся. Больше не допустим. Всех целую. Живите своей жизнью, выливайте меньше к*кашек и будьте счастливы.
АктуальноБритания в Совбезе: Ветирование РФ сирийской резолюции – шаг против человечества - 10:52 Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы - 11:04 Две эскадрильи истребителей ЗВО совершили перелет на оперативные аэродромы в - 11:07 Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы - 11:31 Из России в Египет вылетит первый рейс за два года - 11:31 На Reddit нашли около тысячи аккаунтов «фабрики троллей» - 11:31 Мосгорсуд амнистировал беглого «водочного короля» - 11:31 Активация «хранителя генома» поможет в борьбе с раком - 11:31 Нью-Йоркская товарная биржа ограничила поставки алюминия «Русала» - 11:32 Новые санкции США ударят по крупнейшим банкам России - 11:45 Алекс Любомирски о работе с принцем Гарри и Меган Маркл - 11:49 Салон красоты в семье Бекхэм: 6-летняя Харпер оттачивает навыки парикмахера на - 11:59 Военный самолёт упал в Алжире: не менее 200 жертв - 12:03 Дарья Пынзарь вынуждена расстаться с детьми - 12:12
Новости » Шоу-бизнес » Саша Черно учится на своих ошибках
Саша Черно учится на своих ошибках
Добавлено: 13 апр 2018 в 09:21, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 13 апр 2018 в 09:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Подразделения ПВО ЮВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения
В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель министра образования и науки Григорий Трубников
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ - 09:27 Украина окончательно разрывает с СНГ, продолжая торговать - 09:24 Саша Черно учится на своих ошибках - 09:21 Два летчика вертолета Ка-29 погибли при крушении - 09:17 Решение об ударе по Сирии еще не принято:-Дональд Трамп - 09:12 Самолеты США провели воздушную разведку военных баз России в Сирии - 08:56 Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей - 08:25 СМИ перечислили возможные цели ударов США в Сирии - 08:24 Мемория. Александр Александров - 08:24 Трамп примет решение по Сирии с помощью разведки и союзников - 08:23 Директор ЦРУ заявил о «паре сотен» убитых в Сирии россиян - 08:23 РФ и КНР обсудили контакты двух стран на высоком уровне - 08:21 Война откладывается: Белый дом сделал новое заявление по Сирии - 08:14 В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель - 08:07
Последние новости
Неожиданно: в США увольняется «главный по санкциям» - 10:33 В США испугались китайского аналога российского «Кинжала» - 10:17 В Совфеде обвинили «Голос Америки» и BBC во вмешательстве в выборы - 10:11 Прохоров продал половину акций Brooklyn Nets вице-президенту Alibaba Group - 10:11 СМИ объявили о согласии Ким Чен Ына на денуклеаризацию - 10:11 Российский кабмин поддержал введение валютного контроля для криптовалют - 10:10 Кадыров предложил продлить президентский срок для Путина - 10:10 ЦБ отозвал лицензии у Конфидэнс Банка и небанковской кредитной организации «Лидер» - 10:10 Полиция изъяла записи с моментом выстрела в "Киевгорстрой" - 10:07 Неделя моды в Санкт-Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля - 10:00 СМИ сообщили о внебрачном ребенке Дональда Трампа? - 09:59 Подразделения ПВО ЮВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода - 09:52 Чемпионы мира Макдэвид и Шенн вошли в состав сборной Канады на ЧМ по хоккею - 09:49