Савченко приостановила голодовку

Надежда Савченко согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Об этом сообщил ее адвокат Олег Соловей, пишет Украинская правда.

«Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку в 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами», – сказал он.

По словам адвоката, Савченко будет есть те продукты, которые разрешил в ее состоянии употреблять врач ИВС, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

«Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник», – добавил Соловей.

Ранее Надежда Савченко сообщила, что в результате голодовки ее здоровье ухудшается, однако не критично.

Фото: УНИАН