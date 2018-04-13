СБУ начала проверку Савченко на полиграфе

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверку на полиграфе арестованной по подозрению в подготовке терактов депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Об этом агентству УНН сообщил ее адвокат Олег Соловей.

«Экспертизу будут проводить три специалиста, она началась в 10:15 (совпадает с мск). Эксперт сказала, что примерно 5-6 часов будет проводиться экспертиза. Мы заявили ходатайство о предоставлении всех материалов с видеозаписью экспертизы. Нас заверили, что все это нам предоставят», — цитирует правозащитника агентство УНН.

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила Надежду Савченко в планировании терактов в здании парламента и здании правительства. Нардеп была арестована до 20 мая и в зале суда объявила голодовку.

По инкриминированной ей статье Савченко грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.