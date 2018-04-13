СБУ: У Путина хотят создать предпосылки для ввода войск в Украину

Группа в окружении президента России Владимира Путина занимается созданием предпосылок для ввода российских войск в Украину осенью 2018 года. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает РБК-Украина.

«Мы владеем информацией о планах российской стороны, знаем о существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения», — сказал Кононенко.

Он заверил, что СБУ предотвратит реализацию этих планов.

«Для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов. Но мы не дадим им реализовать эти планы, будем и впредь разоблачать подрывную деятельность российских спецслужб», — добавил Кононенко.

Ранее Путин заявил, что обстановка в мире становится «все более хаотичной».

Фото: УНИАН