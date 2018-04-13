Счастья молодым: 37-летний Гоген Солнцев женился на 63-летней невесте

Известный столичный шоумен Гоген Солнцев узаконил свои отношения с 63-летней бизнес-вумен Екатериной Терешкович. Обряд бракосочетания состоялся в Савеловском ЗАГСе, куда пришли только самые близкие. О том, будет ли пышное торжество, молодожены ответили утвердительно – право на его трансляцию получил один из телеканалов.

В день свадьбы пара выглядела счастливой. В своем микроблоге Гоген Солнцев поделился с подписчиками:

Этот день мы запомним! Спасибо всем, кто поддержал. Мы с Катериной невероятно счастливы! У нас все хорошо!Скоро будем наслаждаться нашим свадебным путешествием.

Где пара проведет медовый месяц – новоиспеченные супруги предпочли сохранить в секрете.

Как продемонстрировала проверка на полиграфе в одном из телешоу, глубоких сердечных чувств Гоген к невесте не испытывает, но вот желание жениться у него действительно присутствовало.

Гоген Солнцев с невестой



Мнения по поводу этой свадьбы разделились. Пока одни интернет-пользователи желали счастья молодым, другие предположили – что больше всего шоумена в этом союзе привлекла финансовая составляющая – невеста ведь с богатым приданым.

А вы как думаете – у этих отношений есть будущее?

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