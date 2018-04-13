Семеро россиян примут участие в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Елена Дьячкова. Семь российских ходоков, в четверг получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения на выступления на зарубежных соревнованиях, вошли в заявку на командный чемпионат мира в китайском Тайцане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Командный чемпионат мира пройдет 5-6 мая. В четверг семь представителей российской спортивной ходьбы получили от IAAF допуски до международных соревнований для выступлений в нейтральном статусе.

Сергей Широбоков и Василий Мизинов выступят на дистанции 20 км, Ольга Елисеева и Яна Смердова выйдут на старт аналогичной женской дисциплины. Сергей Шарыпов и Клавдия Афанасьева будут участвовать в ходьбе на 50 км, а Юлия Липанова – на 10 км.

Официальным представителем российских легкоатлетов на чемпионате мира будет начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.