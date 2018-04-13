Шарлиз Терон о расизме, воспитании приемных детей и роли в фильме «Талли»

42-летняя Шарлиз Терон удивила общественность, сменив амплуа в последнем фильме «Талли», где поклонники увидели ее пополневшей многодетной матерью. В интервью для Elle актриса поделилась взглядами на воспитание приемных детей, расизме и не только.



Шарлиз Терон, как мать темнокожих приемных детей, шестилетнего Джексона и трехлетней Августы, хорошо знакома с проблемой расизма. Она призналась, что покинет США навсегда, если из-за расовой дискриминации ее дети будут в опасности.

Шарлиз решила поделиться историей из детства, когда она попросила свою маму усыновить ей братика или сестричку. Актриса призналась, что не понимала, почему в мире так много сирот, которых не берут в семьи. «Усыновление — для меня очень важная тема. Я уважаю этот поступок. Я никогда не видела разницы между воспитанием усыновленного ребенка и биологически родного, поэтому у меня нет чувства, будто я что-то упустила в жизни», — сказала актриса.

Снимаясь в фильме «Монстр», для которого актрисе пришлось набрать лишние килограммы, Шарлиз не пришлось посещать изнурительные тренировки в спортзалах и сидеть на жестких диетах, чтобы вернутся в прежнюю форму. За такое перевоплощение для роли Уорнос актриса получила единственную статуэтку «Оскар». Спустя 15 лет Терон вновь пришлось прибегнуть к тем же жертвам, поправившись на полтора десятка килограмм, правда, на этот раз вернутся в былую форму Шарлиз было намного сложнее в связи с возрастом. «Когда я снималась в «Монстре», мне было 27 лет, и я просто перестала на три недели перекусывать на ходу, чтобы вернуться в былую форму. А сейчас набор веса здорово ударил по мне. Я постоянно ела: начала употреблять много углеводов и сахара. У меня впервые в жизни началась депрессия, и возращение к привычной жизни заняло много времени.»

Шарлиз как никто другой знает, что карьера актрисы требует много душевных и физических жертв. Терон придерживается системы Станиславского. «Я никогда не понимала актеров, которые не готовы проходить через изменения ради роли. Для меня кайф именно в этом — ты надеваешь на себя «кожу» другого человека. Я не представляю, как можно было бы сыграть этого персонажа , не набрав вес и не испытав всю усталость моей героини.»