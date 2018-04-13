Сирия назвала имя ответственного за поставки химоружия в страну

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари в четверг рассказал, что химическое оружие в республику было незаконно ввезено из Ливии при содействии Великобритании, США, Франции, Саудовской Аравии и Турции.

«Эта операция проводилась при поддержке турецкой, саудовской, американской и французской разведок. Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров», — сообщил он (цитата по ТАСС), добавив, что в качестве координатора этой операции выступал некто Хайсам аль-Кассар.

Джаафари подчеркнул, что Дамаск «1001 раз, словно в «Тысяче и одной ночи», отрицал применение какого-либо отравляющего вещества против собственного народа».

«Мы предоставили все доводы на этот счет. Настало время переварить, что мы говорили», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о проведённой химической атаке в городе Дума, жертвами которой могли стать 40 человек. В Вашингтоне возложили на сирийские власти ответственность за предполагаемую химатаку и заявили о возможности нанесения ракетного удара по правительственным войскам.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на Думу. В МИД России полагают, что цель вбросов о применении отравляющих веществ официальным Дамаском — снять ответственность за возможное преступление с террористов.

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