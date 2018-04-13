Скончался основатель национального парка «Русская Арктика» Геннадий Данилов

Один из инициаторов организации парка «Русская Арктика», экс-руководитель федерального заказника «Земля Франца-Иосифа» Геннадий Данилов скончался в возрасте 82-х лет.

Как сообщили на сайте парка, он скончался накануне. В сообщении отмечается, что Данилов выпустил порядка 15 научных статей и монографий. В 1976 году он получил орден «Знак Почета», в 2011 году он был награжден главой Архангельской области почетной грамотой и нагрудным знаком за высокопрофессиональный труд и вклад в создание особо охраняемых природных территорий в регионе.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин присвоил Данилову почетное звание заслуженного эколога России.