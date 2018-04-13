СМИ о романе Брэда Питта и Нери Оксман: "Он нашел свою Амаль Клуни"

Брэд Питт/ Нери Оксман

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта подошел к финалу, и в жизни актера наметилась счастливая полоса. Инсайдеры и пресса связывают эти перемены с появлением на его пути 42-летней Нери Оксман, которая профессионально занимается дизайном, читает лекции, будучи профессором Массачусетского университета. Хорошее образование Нери и ее признание в профессиональном сообществе позволяют журналистам сравнивать новую возлюбленную Питта с Амаль Клуни. Инсайдеры вторят этим сравнениям.

Много времени прошло, прежде чем Брэд вернулся к романтическим отношениям, но он вернулся. Ему нравятся женщины, которые бросают ему вызов во всем, особенно по части интеллекта. Брэд видел, как изменился его друг Джордж Клуни, когда встретил Амаль, и каким счастливым она сделала его. Это дало ему повод задуматься, – сообщил инсайдер.

Брэд Питт

Питт и Оксман не спешат комментировать свои отношения, но можно с уверенностью утверждать, что их объединяет интерес к дизайну, который и стал поводом для начала общения.

Брэд говорил, что хочет реализовать много архитектурных и дизайнерских идей. Он нашел работу Нери, и она показалась ему очень талантливой, – добавил источник из окружения актера.

Нери Оксман (справа)

Кстати говоря, Питт основал благотворительный фонд Make It Right Foundation, который построил больше 100 домов из экологически чистых материалов для жертв урагана в Новом Орлеане.

Джордж и Амаль Клуни