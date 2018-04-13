СМИ объявили о согласии Ким Чен Ына на денуклеаризацию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о готовности составить дорожную карту денуклеаризации Корейского полуострова, если США гарантируют сохранение политической системы КНДР. Об этом рассказал источник газеты Tokyo Shimbun.

По его данным, Ким Чен Ын заявил, что «если США проявят добрую волю, то можно составить дорожную карту денуклеаризации как до, так и после саммита» между лидерами КНДР и США.

Условием для отказа от ядерного оружия собеседник издания назвал сохранение политической системы Северной Кореи и «полную компенсацию со стороны США».

По данным источника, на встрече с Си Цзиньпином лидер КНДР также заявил, что «нет необходимости обладать ядерным оружием, если США прекратят враждебную политику».

Ким Чен Ын был в Китае 25-28 марта. Это был первый официальный визит северокорейского политика с момента прихода к власти в 2011 году.

Встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом планируется, по словам Трампа, в конце мая — начала июня.