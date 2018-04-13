СМИ перечислили возможные цели ударов США в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе совещания с советниками на нацбезопасности назвал восемь потенциальных целей в Сирии для нанесения ударов, сообщает телеканал CNBCсо ссылкой на источник.

Напомним, ранее Трамп предложил готовиться к ракетному удару по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую США возлагают на сирийские правительственные силы.

По словам собеседника телеканала, в числе возможных объектов для удара — два сирийских аэродрома, исследовательский центр и предприятие, где, по данным американской стороны, может производиться химическое оружие. Источник подтвердил публикации СМИ о том, что сирийская армия перевела значительную часть своих самолетов на аэродромы, контролируемые Россией — в расчете на то, что США не станут бить по ним.

Между тем число американских самолетов-разведчиков вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ, выросло до беспрецедентного числа: 12 апреля разведывательные полеты совершали не менее семи самолетов, шесть патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Что касается гражданской авиации, из-за угрозы удара США по Сирии крупнейшие авиакомпании решили сменить маршруты, пролегающие над сирийской территорией, пишет The New York Times. В частности, изменили маршруты Air France, Lufthansa и easyJet. Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, Middle East Airlines пообещала частично пересмотреть расписание до вечера 13 апреля.