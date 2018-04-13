СМИ: Шарлотта Казираги станет матерью во второй раз

Шарлотта Казираги

Итальянская версия издания Vanity Fair делится эксклюзивными новостями — 31-летняя Шарлотта Казираги готовится к рождению второго ребенка!

Отцом будущего малыша внучки Грейс Келли станет 36-летний сын актрисы Кароль Буке и продюсер Димитрий Рассам, за которого Казираги официально выйдет замуж уже этим летом.

Летом, по данным западной прессы, должен родиться и ребенок пары. Сообщается, что сейчас Шарлотта находится примерно на 4-5 месяце беременности, а роды запланированы на август.

Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги

О романе Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама стало известно год назад. Тогда папарацци запечатлели пару вместе в Париже. И, к слову, именно во французской столице Рассам сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Свадьбу Шарлотта и Димитрий планируют сыграть на Сицилии на шикарной вилле матери Рассама.

У будущих супругов, к слову, уже есть дети от предыдущих отношений: Шарлотта воспитывает четырехлетнего сына Рафаэля, а Димитрий — семилетнюю дочь Дарью.