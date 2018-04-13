СМИ сообщили о внебрачном ребенке Дональда Трампа?

У сорок пятого президента США Дональда Трампа обнаружился внебрачный ребенок — о его существовании миру поведал Дино Саджудин, экс-привратник расположенного в Нью-Йорке небоскреба Trump World Tower.Точнее говоря, Дино Саджудин только собирался рассказать общественности об этом — экс-привратник, в частности, обратился к редакторам таблоида National Enquirer, которые приобрели у него информацию о внебрачном ребенке Трампа за тридцать тысяч долларов. Приобрели, но публиковать не стали.National Enquirer и Дино Саджудин подписали соглашение, по условиям которого последний должен будет заплатить миллион долларов, если информация, переданная им изданию, станет достоянием общественности. По иронии судьбы, достоянием общественности каким-то таинственным образом стал сам этот контракт.Так что же рассказал таблоиду Саджудин? Ничего особенного, если не учитывать, что речь идет о действующем президенте США. У Трампа была связь с одной из сотрудниц Trump World Tower, а потом женщина родила от него ребенка. Сама женщина, что характерно, отрицает это. Никаких других сколько-нибудь интересных подробностей в этой истории пока нет.