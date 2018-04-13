СМИ заявили о победе Асада от ракет США в российский бункер

Президент Сирии Башар Асад сбежал в бункер российских военных на авиабазе Хмеймим, из-за угрозы проведения ракетных ударов со стороны США.

Глава государства по данным СМИ был замечен покидающим президентский дворец в Дамаске в сопровождении военных РФ.

Издание обратило внимание, что Асад проводил встречу с помощником президента Ирана Али Акбаром Велаяти в Хмеймиме в комнате, в которой нет ни окон, ни штор, без сирийских чиновников при этом с ним были лишь иранцы.

По данным источника, сирийскому президенту запрещается, совершать телефонные звонки и поддерживать связь с окружающим миром любыми другими способами, чтобы предотвратить обнаружение его местонахождения.

СМИ отмечают, что иранские и российские союзники «эффективно управляют» Сирией в отсутствие Асада.

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