Сообщение о пятилетней слежке за Скрипалями стало «большим сюрпризом» для Москвы

Утверждения, что Россия вела слежку за бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией минимум с 2013 года, стали «большим сюрпризом». Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко, передает Sky News.

Дипломат сегодня провел пресс-конференцию, посвященную обвинениям Сирии и России в использовании химического оружия.

Яковенко назвал сообщения о химатаке в сирийской Думе «сфабрикованными», отметив, что организация «Белые каски», объявившая об атаке, получает деньги от британского правительства и что она «прославилась постановкой фейковых химических атак».

The Russian ambassador to the UK accuses the White Helmets of staging "fake chemical attacks" in #Syria pic.twitter.com/KPYTC5ZoBZ

— Sky News (@SkyNews) 13 апреля 2018 г.

Говоря о Сергее Скрипале, Яковенко напомнил, что тот в 2010 году был помилован Россией, после чего переехал в Великобританию.

По словам посла, Лондон ранее не предъявлял Москве никаких претензий по поводу слежки за ним.

«Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля», — заявил Яковенко (цитата РБК).