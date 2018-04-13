Совет Европы отреагировал на блокировку Telegram в России

Пресс-секретарь генсека Совета Европы (СЕ) Дэниель Хольген призвал все европейские правительства прийти к общему подходу в решении вопросов безопасности, конфиденциальности и свободы слова. Как сообщает РИА Новости, таким образом он откликнулся на сообщения о возможной блокировке мессенджера Telegram в России.

«Европейским правительствам необходимо стремиться к общему пониманию и подходу к решению этих вопросов и обеспечению основных свобод. Совет Европы готов содействовать этой работе», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.