США готовы предложить Турции альтернативу С-400

США не рекомендуют Турции покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и готовы предложить альтернативное оружие. С таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в Конгрессе, передают РИА Новости.

«Сейчас происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО», — сказал Мэттис.

По его словам, США ведут с Турцией переговоры и готовы предоставить ей системы, совместимые со стандартами НАТО.

Ранее Мэттис заявил, что у США нет доказательств по применению химоружия в Сирии.

Фото: Hurriyet Daily News