Суд обнародовал решение о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы опубликовал решение по блокировке Telegram.

Суд установил, что компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership не исполнила обязанность по предоставлению в ФСБ «информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Это является основанием для блокировки, указал суд.

Судья Юлия Смолина обязала Роскомнадзор заблокировать мессенджер на территории РФ.

В решении отмечается, что «представитель заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership в судебное заседание не явился», хотя «о дне, времени и месте рассмотрения дела [был] извещен надлежащим образом».