Суд отказался отложить рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram

Юристы Telegram до сих пор не получили копию иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Об этом РИА Новости сообщил Дмитрий Колбасин — представитель правозащитной организации «Агора», которая отстаивает интересы Telegram.

«Ни наш доверитель, ни адвокаты международной "Агоры" так и не получили ни этот иск, ни определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию», — сказал он.

Поэтому, по словам юриста, у представителей Telegram «нет реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства».

Сегодня в Таганском районном суде Москвы проходит заседание по иску Роскомнадзора.

Суд уже отклонил ходатайство представителей основателя Telegram Павла Дурова о переносе заседания. По словам судьи, они были извещены и имели возможность ознакомиться с иском Роскомнадзора, передает «Медиазона».