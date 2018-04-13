Суд озвучил условие разблокировки Telegram в России

Мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пока компания не предоставит ключи для дешифровки сообщений пользователей. Такое решение принял Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Между тем, в самой компании намерены обжаловать решение суда о блокировке.

«Адвокаты Международной Агоры не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать», — сказал глава отдела информации правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.

Ранее в «Агоре» заявили, что у них не было возможности представить возражения на иск и свои доказательства, потому что копия иска о блокировке мессенджера до сих пор не была ими получена.