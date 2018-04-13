Суд постановил заблокировать Telegram в России

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать мессенджер Telegram на территории России из-за отказа предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Рассмотрение иска заняло 18 минут, отмечает РБК. Вернувшись из комнаты совещаний, судья зачитала решение: «Обязать Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram».

В ходе заседания представитель ФСБ напомнила, что ранее на Telegram был наложен штраф за отказ в предоставлении ключей шифрования, и заявила: «Суд, привлекая Telegram к административной ответственности, установил его вину и подтвердил, что им не предприняты действия, направленные на выполнение закона. Telegram же объясняет отказ совершить эти действия необходимостью выполнять свои профессиональные обязанности, связанные с обеспечением тайны переписки».

Представители Роскомнадзора на предварительном заседании 12 апреля потребовали в случае удовлетворения иска незамедлительно заблокировать мессенджер на территории России. В ходе рассмотрения иска по существу они заявили, что действия, направленные на ограничение доступа к Telegram, соответствуют законодательству и подтверждены решением по административному делу в его отношении.

Кроме того, Роскомнадзор считает, что действия администрации Telegram вредят пользователям мессенджера: «Мы понимаем, что информация, которая распространяется через Telegram, может нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями, представлять угрозу безопасности России, жизни и здоровью граждан, самим пользователям этой сети».