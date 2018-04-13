Татьяна Навка оказалась самой обеспеченной среди супругов российских чиновников

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка второй год подряд лидирует по размерам доходов среди супругов высших российских чиновников.

За 2017 год Навка, согласно декларации ее мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заработала 200 млн 385 тысяч рублей. Доход самого Пескова при этом составил 14,3 млн.

На втором месте супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга, доходы которой в 2017 году составили 89,1 млн рублей. Ее супруг заработал за тот же период 91,3 млн.

На третьем месте по доходам жена главы Минстроя Михаила Меня Елена, задекларировавшая 73,2 млн рублей заработка. Ее супруг за прошлый год получил почти 11 млн рублей.

Самый высокий доход среди членов правительства, высших сотрудников администрации президента и самого главы государства, задекларировал вице-премьер Александр Хлопоннин, расставшийся со своим итальянским поместьем за 2,9 млрд рублей.