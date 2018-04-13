Трамп и Мэй продолжат работу над «международным ответом» по Сирии

Британский премьер Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп договорились продолжать совместную работу по выработке ответа на «химатаку» в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра.

В сообщении по итогам телефонного разговора отмечается, что главы государств договорились о необходимости препятствовать якобы имевшему месту использованию химического оружия официальным Дамаском. Подчеркивается, что стороны согласились не оставлять безнаказанным «химатаку» в Думе и продолжить тесную совместную работу по выработке «международного ответа».

В конце прошлой недели западные страны обвинили Дамаск в химатаке в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о том, что сирийские военные якобы сбросили бомбу с хлором.