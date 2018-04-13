Трамп примет решение по Сирии с помощью разведки и союзников

Президент США Дональд Трам по-прежнему не принял решение относительно возможного удара по сирийским правительственным силам, которых американская сторона обвиняет в применении химического оружия в городе Дума. Об этом заявила пресс-секретарь американского Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

Сандерс отметила: «Мы продолжаем изучать разведданные и взаимодействуем с нашими партнерами и союзниками». В частности, Трамп проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет участвовать в возможных военных действиях на территории Сирии. Вслед за этим с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, при этом он отметил готовность оказать материально-техническую поддержку союзникам согласно действующим международным соглашениям.

Напомним, организация «Белые каски» сообщила, что 7 апреля в сирийской Думе произошла химатака, жертвами которой, предположительно, стали 70 человек. Российская сторона ставит под сомнение сам факт применения химического оружия, поскольку российские специалисты не нашли в местной больнице пациентов с соответствующими симптомами и не обнаружили тела жертв предполагаемой химатаки.