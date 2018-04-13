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Трамп "забуксовал" о решимость России в Сирии


Добавлено: 13 апр 2018 в 13:24, Категория: Политика
Трамп "забуксовал" о решимость России в Сирии

Еще пару дней назад американский президент Дональд Трамп был наполнен решительностью, когда анонсировал удар по Сирии, а теперь, судя по всему, "забуксовал", чем лишь подтвердил предположения экспертов о показушном характере своих заявлений.
 
По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, у Трампа все еще нет финального решения по удару, который ВС США должны нанести по Сирии в ответ на химическую атаку, которая якобы имела место там.
 
"Промедление, наблюдаемое в действиях Трампа, является, конечно же, неслучайным — во-первых, президент США, кажется, изначально не собирался идти на реальную конфронтацию с Россией, то есть все его агрессивные заявления — лишь поигрывания "мускулами". А во-вторых, Россия — это не какая-нибудь Северная Корея, поэтому подобные авантюры могут закончиться для Америки очень плохо, и Трамп наконец это осознал", — приводит слова Константина Блохина из Центра исследований проблем безопасности РАН федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
 
Москва, напомним, сделала ряд заявлений, из которых следует, что любая американская агрессия в Сирии будет пресекаться самым жестким образом. Непоколебимая решимость Кремля, как уверены эксперты, стала фактором, из-за которого Трамп отступил.

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Добавлено: 13 апр 2018 в 13:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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