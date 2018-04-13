Транспорт ФФС освободят от платы за парковку

В Госдуму внесён законопроект, освобождающий транспортные средства федеральной фельдъегерской связи от платной парковки. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

В целях обеспечения гарантированной сохранности и оперативности при доставке отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений транспортные средства, принадлежащие органам федеральной фельдъегерской связи (ФФС), должны останавливаться (стоять) максимально близко к местам её доставки, отмечается в документе.

Местами доставки корреспонденции являются организации, поблизости от которых зачастую отсутствуют парковки общего пользования. Стоянка транспортных средств органов ФФС на парковках общего пользования, расположенных на значительных расстояниях от мест доставки корреспонденции, затрудняет обеспечение необходимых требований безопасности, снижает оперативность её доставки и повышает риск утраты (хищения).

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Кроме того, увеличение расстояния существенно повышает риски для безопасности сотрудников органов ФФС, осуществляющих доставку корреспонденции, случайных прохожих и сохранности доставляемой корреспонденции. Приём и сдача корреспонденции в организации занимает в среднем от пятнадцати до сорока минут. Как правило, пятнадцати минут бесплатного парковочного времени сотрудникам органов ФФС не хватает, чтобы без нарушений покинуть зону платной парковки. Под действие платной парковки попадает 297 транспортных средств органов ФФС.

За период с 2014 по 2017 год в ГФС России и территориальные органы ГФС России в связи с неуплатой за размещение транспортного средства на платной городской парковке поступило 316 протоколов об административных правонарушениях на сумму 617 000 тысяч рублей. При этом за пользование платными парковками транспортными средствами органов ФФС ГФС России бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Согласно закону, взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в отношении транспортных средств, используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также транспортных средств федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации, войск Национальной гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, используемых в связи со служебной необходимостью.

Таким образом, дополнение вышеуказанной нормы указанием на транспортные средства органов федеральной фельдъегерской связи позволит обеспечить необходимые требования безопасности и повысить оперативность работы федеральной службы.

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