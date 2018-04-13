Турецкое СМИ: США хотят войны, потому что проигрывают!

Не нужно проводить глубокий анализ, чтобы понять нынешнее состояние мира, этап, к которому подошла Организация Объединенных Наций (ООН), и подоплеку кризиса в Восточной Гуте. Для этого с лихвой достаточно посмотреть на заголовки новостей, прошедших по лентам американских и российских информагентств, в связи с проектами резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН по Сирии.

Первая новость американского производства… Информацию о том, что подготовленный США проект резолюции о создании нового механизма ООН по расследованию применения химического оружия в Сирии наткнулся на вето России, «Голос Америки» подал всему миру буквально так: «Россия ветировала американский проект резолюции о расследовании применения химического оружия в Сирии».

Как известно, Россия пожелала ответить на эту атаку США проектом резолюции, требующим расследования атаки с применением химического оружия в Сирии. Но она не была принята. Об этой ситуации российский «Спутник» (Sputnik) сообщил под следующим заголовком: «США тоже отклонили российский проект резолюции о проведении расследования».

Вы, возможно, сбиты с толку: в чем разница, кто, что и почему блокирует… И с вами трудно не согласиться. На самом деле обе страны представили в СБ ООН проекты резолюций о расследовании применения химического оружия в Думе. Но поскольку у каждой из двух стран свой расчет, они воспользовались правом вето друг против друга.

США на основании этой атаки желают посредством Асада обеспечить легитимность своему спорному присутствию в Сирии и вернуть свою силу / союзников на Ближнем Востоке. Россия же посредством Асада стремится укрепить свое присутствие в этой стране, в регионе Ближнего Востока — Восточного Средиземноморья и устранить своего соперника с поля боя.

То есть все не так просто, как кажется. Речь идет о гораздо более крупных ставках и процессе сведения счетов. Поэтому кровавая игра продолжится. Ведь главное здесь — не люди, которые гибнут, а сталкивающиеся интересы крупных держав!

Это событие в очередной раз указывает на то, что институт ООН как пережиток холодной войны, как было видно на примере Лиги наций, — не адрес решения проблем, а место, где, наоборот, конструируется гораздо более масштабная война. И не похоже, что ООН, сформированную в соответствии с логикой и реальностью холодной войны, спасет какое-либо реформирование. Последняя дуэль с взаимным применением вето войдет в историю как важный переломный момент в контексте конца порядка ООН.

Вето как способ легитимации

Также следует отметить, что впоследствии обе стороны используют это вето как легитимное основание своих дальнейших ходов. По крайней мере США скажут всему миру следующее: «Мы хотели решить этот вопрос мирно, дипломатическим путем, но Россия и ее союзники захотели войны. Поэтому мы тоже будем воевать». И, по правде сказать, уже говорят это. Как?

Оставим в стороне Трампа, Белый дом, Пентагон и обратим внимание на заявление постоянного представителя США при ООН Хейли (Haley). Прошло всего несколько дней с тех пор, как Хейли заявила, что ее страна ответит на произошедшее в Думе вне зависимости от позиции / решения СБ ООН. Более того, в день проведения этого голосования ВМС США в своем письменном заявлении сообщили, что авианосец «Гарри Трумэн» (Harry Truman) и сопровождающая его ударная группа держат курс на Средиземное море. Следовательно, США, как в случае с Ираком, судя по всему, решительно настроены ударить по Сирии несмотря на ООН. Ведь США нужна война.

Почему США хотят войны?

Очень просто: потому что США проигрывают! США теряют не только Сирию, но и вместе с ней претензию на глобальную гегемонию, лидерство в западном мире и своих союзников, прежде всего Турцию. США, потерявшим все это, будет непросто даже защитить свою национальную целостность.

США хотят войны, потому что они уже не способны вести войны чужими руками — гибридные войны на Ближнем Востоке. США, которые потеряли ИГИЛ (.) и не смогли добиться желаемой эффективности от террористической организации Партия «Демократический союз» — Отряды народной самообороны / Рабочая партия Курдистана, с каждым днем все больше утрачивают свободу для маневра.

США хотят войны, потому что Израилю нужно, чтобы США воевали в его интересах и претворили в жизнь проект Великого Израиля. Одним словом, США, которые своим статусом империи / сверхдержавы обязаны двум масштабным мировым войнам, нуждаются в новой масштабной войне для сохранения этого статуса.

Даже если США не будут воевать, они попытаются достигнуть своих целей или хотя бы значительной их части, сделав вид, что собираются воевать. А одна из критически важных целей здесь — конечно, Турция и вместе с ней «новая ближневосточная тройка» (Турция, Россия, Иран), а также тюрко-исламский мир.

США знают, что в тот момент, когда они снова вернут Турцию, дуэту Россия — Иран станет гораздо сложнее. Поэтому на Турцию, которая держится и старается держаться ближе к середине, США нападают разными методами, давлением пытаются нас переубедить.

Но возможно ли это? Откровенно говоря, за это время немало воды утекло. И в этой колонке мы неоднократно писали, что США должны продемонстрировать Турции новую волю и с этой волей дать единое определение двусторонним отношениям. А прежде всего необходимо испытывать уважение к предпочтениям Турции и политике, которую она преследует. Иначе пиши пропало…

Китай тоже желает вступить в превентивную войну с США в Сирии?

В период, когда кризис продолжает обостряться, Китай приказал своим военным кораблям присоединиться к российскому флоту в случае какого-либо агрессивного акта со стороны США в отношении Сирии. То есть уравнение становится все более сложным.

Это неожиданное событие? Конечно, нет. Мы знаем, что поддержка Китая на данном этапе не ограничивается только голосованием в СБ ООН. Первые сообщения о том, что Китай намерен включиться в это новое ориентированное на Ближний Восток уравнение, появлялись в прессе с ноября 2015 года. Например, впервые о том, что Россия и Китай будут действовать совместно в Сирии, сообщило британское издание «Дейли экспресс» (Daily Express) 20 ноября 2015 года со ссылкой на доклады из России и ближневосточного региона.

Цель Китая — любой ценой держать США вдали от своего ближнего зарубежья и занимать их внимание другими регионами. Поэтому сейчас Китай для достижения этой цели пошел на риск войны с США за пределами своих границ.

Помимо этого, Китай желает гарантировать свои регионально-глобальные интересы, прежде всего в рамках проекта «Один пояс, один путь» («Новый шелковый путь»). А для этого Китай, разумеется, не заинтересован в ослаблении России и Ирана и в том, чтобы Турция снова сказала: «США». По крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе.

Таким образом, это последнее событие (вышеупомянутый приказ китайским кораблям) — новая форма борьбы с точки зрения Китая. Китай и в военном измерении стремится подтвердить / показать свой статус глобальной силы. С точки зрения США речь идет о совершенно не привычной для них ситуации. И вся проблема в этом. Именно поэтому игра с каждым днем все более ожесточается.

Мехмет Сейфеттин Эрол, Milli Gazete, Турция

https://inosmi.ru/politic/20180413/241979452.html