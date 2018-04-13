У мэра Волоколамска провели обыск

Сотрудники подмосковного УБЭП рано утром 13 апреля провели обыск в доме главы Волоколамска Петра Лазарева, сообщил он «Интерфаксу».

По словам мэра, в настоящее время обыск проходит в администрации городского поселения Волоколамск.

Лазарев связал следственные действия с угрозами, которые, как он утверждает, поступали ему из-за поддержки акций протеста местных жителей против мусорного полигона «Ядрово». В феврале-марте жители Волоколамска массово обращались в больницу из-за отравления свалочными газами и организовали многочисленные акции протеста.

«Обращались и высокопоставленные областные чиновники. "Не прекратишь разрешать митинги — будут проблемы". Еще какие-то личности криминальные приезжали, тоже говорили: "Не прекратишь — будут проблемы, только с другой стороны"», — рассказал Лазарев.