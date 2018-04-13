У задержанного кемеровского пожарного нашли шесть выговоров

Командир пожарного звена Сергей Генин, которого СК обвиняет в халатности при спасении посетителей кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», до этого получил шесть выговоров за нарушения. Об этом заявил представитель прокуратуры на заседании в кемеровском суде, где рассматривается мера пресечения пожарному, сообщает «Интерфакс».

На пожаре в «Зимней вишне», по словам прокурора, Генин действовал непрофессионально. Согласно позиции обвинения, Генин «проигнорировал сведения очевидца о нахождении в кинозале людей», из-за чего их и не удалось спасти.

В МЧС ранее заявляли, что Генин действовал по уставу.

Также в суде была показана запись с камер наблюдения. На записи Генин с коллегами прибывают к ТЦ, к ним подбегает мужчина, берет пожарного за руку и увлекает его в здание. Там он руками показывает направление к лестнице на четвертый этаж, где находится кинозал с заблокированными людьми.

В это время к пожарным подходит сотрудник охраны ТЦ и уводит их за собой, оставив очевидца в одиночестве.

По данным прокуратуры, полученные Гениным до этого выговоры были за нарушение правил тушения пожаров, в том числе касающихся эвакуации людей.