Украина окончательно разрывает с СНГ, продолжая торговать

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев окончательно прекращает участие в структурах Содружества Независимых Государств (СНГ) и закрывает свое представительство при СНГ в Минске.

«С учетом того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ и отказа этой структуры осудить российскую агрессию, я просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ равно как и окончательного закрытия украинского представительства в соответствующих институциях в Минске», - заявил гарант украинской конституции в ходе открытия XI форума по безопасности в Киеве.

Выход Украины из СНГ анонсировался еще в первые дни после государственного переворота в Киеве. 19 марта 2014 года Украина остановила свое председательство в Совете глав государств, место в котором с 1 января 2014 года занимал президент страны Виктор Янукович. При этом, в отличие от остальных членов Содружества (за исключением Туркмении), Украина, будучи одной из стран-основательниц СНГ, принимала участие в организации лишь в качестве ассоциированного члена. За более чем два десятилетия Верховная рада так и не ратифицировала Устав СНГ.

Опрошенные "Царьградом" эксперты сходятся во мнении, что выход Украины из состава СНГ лишь добавит проблем самой Украине и её гражданам, но никак не повлияет на функционирование самой международной организации.

Украинский политолог Владимир Скачко отметил, что Украина, будучи соучредителем и ассоциированным членом СНГ, никогда не являлась полноценным членом Содружества, предпочитая участвовать лишь там, где была заметна выгода для самого Киева. Что касается заявления Порошенко о прекращении участия во всех органах СНГ, то эксперт оценивает это, исходя из торгашеской логики украинского президента. По словам Скачко, Порошенко выставляет на торги свою русофобию, пытаясь получить за это дополнительные подачки от Запада.

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, отказавшись ещё при Кравчуке от ратификации Устава СНГ, Киев демонстрировал таким образом свою незаинтересованность в участии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Между тем, это никак не мешало Украине участвовать в тысячах межправительственных соглашений в рамках Содружества. Эксперт полагает, что в результате прекращения участия Украины во всех структурах СНГ пострадает в первую очередь сама Украина и ее граждане.

«Мы не первый раз слышим подобные заявления и от Порошенко, и от других чиновников Украины. Это люди, которые просто не понимают, что такое участие Украины в этих соглашениях. На полях действия СНГ Украина была подписантом более тысячи соглашений. Если это все сейчас денонсируется, то Украине придется уже на уровне двусторонних отношений с другими государствами постсоветского пространства заключать все эти соглашения. А это, соответственно, более 10 тысяч документов, которые регулируют почти все стороны жизнедеятельности общества», - отметил Денисов.

По словам политолога, эта затея Киева объяснима лишь с точки зрения геополитики и очередного реверанса Украины в сторону Запада. С точки зрения национальных интересов и обычных граждан - это абсурд и преступление.

«К сожалению, Украина с самого начала не принимала активного участия в работе СНГ. Она была, по сути, наблюдателем, а не членом. Но выход не станет трагедией для СНГ. Это будет трагедия для Украины», - убежден сопредседатель Комитета спасения Украины, экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Политик обратил внимание на то, что по итогам 2017 года Украина сохраняет наиболее высокий товарооборот с Россией, которую киевские власти называют не иначе, как "страной-агрессором". При этом украинский экспорт в Россию за прошлый год составил 7 миллиардов долларов. 80% поставок угля на Украину осуществляется именно из России. Их срыв грозит прекращением работы ТЭЦ. Европейские и американские рынки по факту закрыты для украинской продукции. Поэтому, чем больше Украина делает таких демонстративных антироссийских шагов, тем больший ущерб она наносит в первую очередь своим собственным гражданам, считает Олейник.

Собеседник "Царьграда" рассматривает заявление Порошенко как попытку "сделать реверанс" в сторону хозяев из "вашингтонского обкома". При этом украинский гарант не считается ни с национальными интересами Украины, ни с позицией собственных граждан.

«Здесь логики нет, поэтому Порошенко и украинский народ, как говорят в Одессе, две большие разницы. Его политика противоречит национальным интересам. Всегда есть 10-15% населения, которым нравится любая власть. Рейтинг Порошенко в 3-5% - это уже порог. В глазах украинцев он просто враг народа», - резюмировал Олейник.

https://tsargrad.tv/articles/proshhajte-razum-i-rossija-ukraina-pokidaet-sng_125129