Украинский «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 15 миллиардов долларов

«Нафтогаз» хочет получить от «Газпрома» 15 миллиардов долларов компенсаций в случае пересмотра тарифа на транзит российского газа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на письмо главы «Нафтогаза» Андрея Коболева в адрес премьера Владимира Гройсмана.

В письме Гройсману говорится, что в случае отказа российского концерна пересмотреть тариф на транзит, у «Нафтогаза» есть право в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от «Газпрома» из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа.

Согласно оценкам «Нафтогаза», право на пересмотр тарифа может позволить компании получить с «Газпрома» дополнительную компенсацию в размере 15 миллиардов долларов.